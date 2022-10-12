В Самарской области  бывший заведующий складом обвиняется в растрате

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Шенталинским межрайонным следственным отделом завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего сотрудника общества с ограниченной ответственностью, обвиняемого в растрате.

"Обвиняемый, занимавший должность заведующего складом, неоднократно совершал хищение вверенного ему имущества путем продажи его третьим лицам. Следствием выявлено 3 эпизода преступной деятельности обвиняемого, общая масса похищенной со склада организации зерносмеси составила более 38 тонн. Своими преступными действиями бывший сотрудник причинил организации-работодателю ущерб на сумму более 700 тысяч рублей. Полученными денежными средствами мужчина распорядился по своему усмотрению. При этом обвиняемый тщательно готовился к совершению указанных преступлений, а именно проводил переговоры с покупателями, а также закрывал объективы видеокамер в целях воспрепятствования фиксации происходящего", - сообщает пресс-служба СУ СКР СО.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Фото: СУ СКР СО