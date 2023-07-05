В Самаре заключен под стражу бывший глава госинспекции строительного надзора

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Первым отделом по расследованию особо важных Самарской области возбуждено уголовное дело в отношении бывшего руководителя Государственной инспекции строительного надзора Самарской области, подозреваемого в "получение взятки в крупном размере".

"По версии следствия, в период с октября 2018 года по март 2019 года подозреваемый, используя свое должностное положение, получил от индивидуального предпринимателя незаконное денежное вознаграждение в виде предоставления скидки и беспроцентной рассрочки при приобретении права собственности на жилые помещения, расположенные в одном из многоквартирных домов в центре города, за сокрытие нарушений требований пожарной безопасности, допущенных при строительстве объекта и сокрытие данного факта при выдаче заключения о соответствии объекта капитального строительства требованиям проектной документации", сообщает пресс-служба СУ СКР СО.

В настоящее время судом по ходатайству следователя подозреваемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.

Фото: пресс-служба СУ СКР СО