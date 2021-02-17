В Самаре вынесли приговор мошенникам за "помощь" в оформлении инвалидности

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Собранные вторым отделом по расследованию особо важных дел Самарской области доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора врачу-нейрохирургу Евгению Козлову, ранее неоднократно судимому Борису Черняку и Любови Ивановой по статье "Мошенничество".

Установлено, что Черняк предложил ранее знакомым Ивановой и Козлову за денежное вознаграждение принять участие в совершении преступлений при оформлении медицинских документов для последующего получения группы инвалидности.

С 2016 года по 2019 год Черняк, действуя как самостоятельно, так и в составе группы лиц с Ивановой и Козловым, получил от 12 граждан 2 миллиона 770 тысяч рублей для дальнейшей передачи денег работникам медучреждений за оформление медицинских документов для получения группы инвалидности.

Приговором суда Козлову назначено наказание в виде штрафа в доход государства в размере 200 тысяч рублей, Черняку – 4 года лишения свободы условно, с испытательным сроком на 5 лет, а Ивановой – 3 года лишения свободы условно, с испытательным сроком на 2 года, передает пресс-служба СУ СК РФ по Самарской области.

Фото: пресс-служба СУ СК РФ по Самарской области