В Самаре возбуждено уголовное дело после разгерметизации газового баллона на АГЗС

124

Следственным отделом по Кировскому району Самары возбуждено уголовное дело по статье "Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекли по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека".

"По версии следствия 31 июля 2021 года в результате несоблюдения сотрудником организации, осуществляющей деятельность по продаже газа и заправке им транспортных средств, требований противопожарной безопасности и эксплуатации газового оборудования, произошла разгерметизация газового баллона, что повлекло возгорание и обрушение помещения операторской. В результате произошедшего, оператор АГЗС доставлен в одну из больниц города с ожогами различной степени тяжести", - сообщили в пресс-службе СУ СК СО.

Расследование уголовного дела продолжается.

Фото: СУ СК СО