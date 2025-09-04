Я нашел ошибку
Главные новости:
Информацией  об обращении участников ДТП за медпомощью полиция не располагает.
Два ДТП в  Красноярском районе: перевернулась машина, груженная овощами и там же столкнулись ВАЗ 2110 и большегруз
Особое внимание уделили ремонту теплосетей рядом с социальными учреждениями города.
В 2025 году в рамках инвестиционной и ремонтной программы ПАО «Т Плюс» планирует заменить более 60 км теплосетей
Также значительно выросло число новых пациентов, которых обследовали с помощью медицинских приборов, входящих в состав портативных телемедицинских кейсов.
В ФАПах губернии в 5 раз выросло количество измерений с помощью портативных телемедицинских кейсов
Житель Самары поступил в областную клиническую офтальмологическую больницу имени Т. И. Ерошевского с резким снижением зрения. 
Врачи больницы Ерошевского провели ряд операций и восстановили зрение пациенту с тяжелой патологией роговицы
На заседании комиссии Госсовета по направлению «Инвестиции» обсудили модель целевых условий бизнеса
Кроме того, один из осужденных совершил преступление против половой неприкосновенности несовершеннолетней девушки.
В Самаре участники ОПГ признаны виновными в совершении нападений на местных жителей
В 2025 году в ЭкваТэк участвуют 413 компаний.
Самарские предприятия примут участие в самой значимой выставке оборудования и технологий для водной отрасли ЭкваТэк 2025
В «Т Плюс» сегодня насчитывается свыше 500 наставников. Их задача – помочь новым сотрудникам адаптироваться к работе и ускорить их профессиональный рост.
«Т Плюс» определила самых опытных наставников среди своих специалистов в Самарской области
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 80.85
0.26
EUR 94.25
0.41
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
В Самаре состоится пешеходная экскурсия «Самара Кондитерская»
20 сентября в Самаре состоится Межрегиональный книжный фестиваль «Время читать – 2025»
В Самаре пройдет открытие выставки произведений Зураба Церетели
Весь список
  • Персональные данные
Закон Криминал Происшествия Советы юриста

В Самаре участники ОПГ признаны виновными в совершении нападений на местных жителей

4 сентября 2025 18:26
186
Кроме того, один из осужденных совершил преступление против половой неприкосновенности несовершеннолетней девушки.

Следствием и судом установлено, что в феврале 2021 года житель Самары привлек 11 ранее знакомых ему местных жителей, в том числе 2 несовершеннолетних, для участия в организованной преступной группе с целью нападения на граждан с целью завладения их имуществом и денежными средствами. Участники группы были обеспечены транспортными средствами, а также оружием, необходимыми для совершения преступлений, сообщает пресс-служба СУ СКР СО.

В период с февраля по июнь 2021 года участниками группы были совершено 4 разбойных нападения и 8 вымогательств, в результате которых они завладели деньгами и имуществом потерпевших на сумму более 800 тысяч рублей.

Кроме того, в июне 2021 года один из осужденных, находясь в микрорайоне Крутые Ключи, совершил преступление против половой неприкосновенности несовершеннолетней девушки.

Мужчины признаны виновными в совершении указанных преступлений, организатору преступной группы назначено наказание в виде  9 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, иным участникам от 3 лет 6 месяцев с отбыванием наказания в колонии общего режима до 9 лет 4 месяцев с отбыванием наказания в колонии строго режима. Приговор в законную силу не вступил.

 

Фото:   СУ СКР СО

Теги: Самара

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Особое внимание уделили ремонту теплосетей рядом с социальными учреждениями города.
04 сентября 2025, 19:59
В 2025 году в рамках инвестиционной и ремонтной программы ПАО «Т Плюс» планирует заменить более 60 км теплосетей
Особое внимание уделили ремонту теплосетей рядом с социальными учреждениями города. Благоустройство
98
Также значительно выросло число новых пациентов, которых обследовали с помощью медицинских приборов, входящих в состав портативных телемедицинских кейсов.
04 сентября 2025, 19:36
В ФАПах губернии в 5 раз выросло количество измерений с помощью портативных телемедицинских кейсов
Также значительно выросло число новых пациентов, которых обследовали с помощью медицинских приборов, входящих в состав портативных телемедицинских кейсов. Здравоохранение
166
Житель Самары поступил в областную клиническую офтальмологическую больницу имени Т. И. Ерошевского с резким снижением зрения. 
04 сентября 2025, 18:53
Врачи больницы Ерошевского провели ряд операций и восстановили зрение пациенту с тяжелой патологией роговицы
Житель Самары поступил в областную клиническую офтальмологическую больницу имени Т. И. Ерошевского с резким снижением зрения.  Здравоохранение
160
В центре внимания
Иван Носков: «В Самаре стало одним красивым современным фонтаном больше»
4 сентября 2025  10:00
Иван Носков: «В Самаре стало одним красивым современным фонтаном больше»
221
Месторасположение будущих объектов пока не определено. В настоящее время ведется поиск участков, которые отвечают всем необходимым требованиям.
3 сентября 2025  20:13
Вячеслав Федорищев анонсировал подписание концессии в сфере обращения с ТКО
458
Губернатор объявил о внедрении дополнительного инструмента кадровой политики – системы проверок госслужащих с применением полиграфа.
3 сентября 2025  16:01
Вячеслав Федорищев: полиграф как инструмент обеспечения честности и эффективности команды
515
В Самарской области начала работу бесплатная горячая линия психологической помощи и поддержки
3 сентября 2025  12:35
В Самарской области начала работу бесплатная горячая линия психологической помощи и поддержки
522
В Самаре стартовало благоустройство общественных пространств в рамках проекта «Народный бюджет Самарской области»
3 сентября 2025  12:02
В Самаре стартовало благоустройство общественных пространств в рамках проекта «Народный бюджет Самарской области»
420
Весь список