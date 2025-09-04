В Самаре участники ОПГ признаны виновными в совершении нападений на местных жителей

186

Следствием и судом установлено, что в феврале 2021 года житель Самары привлек 11 ранее знакомых ему местных жителей, в том числе 2 несовершеннолетних, для участия в организованной преступной группе с целью нападения на граждан с целью завладения их имуществом и денежными средствами. Участники группы были обеспечены транспортными средствами, а также оружием, необходимыми для совершения преступлений, сообщает пресс-служба СУ СКР СО.



В период с февраля по июнь 2021 года участниками группы были совершено 4 разбойных нападения и 8 вымогательств, в результате которых они завладели деньгами и имуществом потерпевших на сумму более 800 тысяч рублей.



Кроме того, в июне 2021 года один из осужденных, находясь в микрорайоне Крутые Ключи, совершил преступление против половой неприкосновенности несовершеннолетней девушки.

Мужчины признаны виновными в совершении указанных преступлений, организатору преступной группы назначено наказание в виде 9 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, иным участникам от 3 лет 6 месяцев с отбыванием наказания в колонии общего режима до 9 лет 4 месяцев с отбыванием наказания в колонии строго режима. Приговор в законную силу не вступил.

Фото: СУ СКР СО