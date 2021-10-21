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В Самаре полицейские изъяли из незаконного оборота арсенал оружия и боеприпасов.

«Сотрудники Центра по противодействию экстремизму ГУ МВД России по Самарской области изъяли из незаконного оборота арсенал оружия и боеприпасов, которые незаконно хранились на территории областного центра.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские получили информацию о том, что в гаражном кооперативе на окраине Самары могут находиться запрещенные к свободному обороту предметы. Проведенная проверка показала, что один из гаражей использовался в качестве склада оружия и боеприпасов.

Сотрудники полиции и Росгвардии обнаружили и изъяли самодельный карабин, обрез ружья, три пистолета, прибор для бесшумной стрельбы, 44 гранаты, снаряженные магазины от автомата Калашникова, минометные снаряды и патроны различного калибра.

Следователем Следственного управления МВД России по г. Самаре возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 222.1 УК РФ. Устанавливаются происхождение арсенала и возможные соучастники противоправной деятельности», - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.