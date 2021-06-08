В Самаре мать выкинула с балкона 6 этажа свою трехлетнюю дочь

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Советским межрайонным следственным отделом возбуждено уголовное дело в отношении женщины 1997 года рождния по статье "Убийство малолетнего лица, находящегося в беспомощном состоянии".

По версии следствия, 8 июня подозреваемая выкинула с балкона 6 этажа свою малолетнюю дочь 2018 года рождения.

В настоящее время она задержана, решается вопрос об избрании в отношении нее меры пресечения.

"Расследование уголовного дела продолжается, проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего", - сообщили в пресс-службе СУ СК СО.

По информации sova.info, в региональном Минсоцдеме сообщили, что женщина приехала из Ульяновска и жила с дочкой в съемной квартире. На учете не состояла, регистрации в Самарской области у нее не было. По словам местных жителей, подозреваемая зарабатывала проституцией.

Фото из открытых источников