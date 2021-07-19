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В Самаре двое бывших сотрудников полиции, обвиняемых в получении взятки, пойдут под суд

19 июля 2021 20:10
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Уголовное дело было возбуждено на основании материалов оперативно-розыскных мероприятий, проведенных Управлением ФСБ России по Самарской области.

Завершено расследование уголовного дела в отношении двоих бывших участковых уполномоченных отдела полиции Октябрьского района Самары, обвиняемых в "получении взятки, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере".

Уголовное дело было возбуждено на основании материалов оперативно-розыскных мероприятий, проведенных Управлением ФСБ России по Самарской области.

"В декабре 2020 года обвиняемые, действуя группой лиц по предварительному сговору, прибыли на служебном автомобиле к гаражно-строительному кооперативу по улице Ново-Садовой Самары,  в целях получения от местного жителя, подозреваемого в незаконном хранении наркотических средств, в качестве взятки  денежных средств в размере 300 тысяч рублей за не привлечение к уголовной ответственности. Довести свой преступный умысел до конца обвиняемые не смогли по независящим от них обстоятельствам, так как были задержаны сотрудниками Управления ФСБ России по Самарской области при проведении оперативно-розыскных мероприятий", - рассказали в пресс-служба СУ СК СО. 

В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

 

Фото:   пресс-служба СУ СК СО

 

Теги: бывшие полицейские взятка суд

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