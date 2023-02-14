В Самаре чиновник, лесничий и руководитель ООО  признаны виновными в коррупционном преступлении

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Сотрудники департамента лесного хозяйства Самарской области, ГКУ «Самарские лесничества», а также руководитель ООО признаны виновными в совершении коррупционного преступления.

Собранные первым отделом по расследованию особо важных дел Самарской области доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора руководителю управления охраны, защиты и воспроизводства лесов департамента лесного хозяйства Министерства лесного хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования Самарской области, лесничему ГКУ Самарской области «Самарские лесничества» и руководителю ООО «Арчтэк»

В октябре 2021 года между Министерством лесного хозяйства Самарской области и ООО «Арчтэк» был заключен договор купли-продажи. Предметом соглашения являлась древесина, полученная после изъятия земельных участков для государственных нужд, в связи с обеспечением строительства обхода города Тольятти с мостовым переходом через Волгу.

Согласно условиям договора, на покупателя возложена обязанность по вывозу приобретенной древесины в течение 30 дней после заключения соглашения, в противном случае ему было необходимо выплачивать продавцу неустойку за каждый день просрочки.

В ноябре 2021 года руководитель ООО, понял, что вывезти товар в установленные сроки не сможет и обратился к знакомому лесничему ГКУ СО «Самарские лесничества» с предложением передачи взятки в 100 тысяч рублей.

Деньги предназначались за несоставление акта обследования земельного участка, на котором складировалась древесина, несоставление расчета суммы неустойки и не направление в адрес ООО претензии за нарушение сроков вывоза складированной древесины.

Лесничий, получив деньги, передал 50 тысяч рублей руководителю управления охраны, защиты и воспроизводства лесов, а оставшиеся 50 тысяч рублей оставил себе за посреднические услуги. После получения взятки злоумышленники были задержаны сотрудниками УФСБ России по Самарской области в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий.

Приговором Сызранского городского суда Самарской области руководителю ООО «Арчтэк» назначено наказание в виде штрафа в доход государства в размере 300 тысяч рублей.

Приговором Промышленного районного суда города Самары лесничему ГКУ СО «Самарские лесничества» назначено наказание в виде 1 года 6 месяцев лишения свободы, с испытательным сроком на 1, 5 года, а руководителю управления охраны, защиты и воспроизводства лесов назначено наказание в виде 2 лет лишения свободы, с испытательным сроком на 2 года, сообщает пресс-служба СУ СКР СО.

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