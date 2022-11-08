В Самаре бывший сотрудник компании по изготовлению окон обвиняется в мошенничестве

173

Отделом по расследованию преступлений, совершенных на территории Советского района Самары окончено предварительное расследование уголовного дела в отношении 30-летнего местного жителя – бывшего сотрудника компании по изготовлению оконных конструкций.



Установлено, что потерпевший 38-летний самарец подрабатывает монтажником пластиковых окон, подыскивая клиентов через объявления в сети Интернет. В апреле 2022 года ему позвонил мужчина, который представился менеджером компании в Самаре, специализирующейся на изготовлении окон и предложил сотрудничество на выгодных условиях. Мужчины договорились о встрече вне офисного помещения для оформления доставки оконных конструкций. Установщик окон передал «партнеру» свыше 49 тысяч рублей в счет оплаты заказа.



Со слов потерпевшего, никаких официальных документов они подписывали. Мужчина, назвавшийся менеджером фирмы, под разными предлогами переносил сроки доставки товара. В начале июня установщик окон решил самостоятельно обратиться в офис компании и узнать информацию о своем заказе. Приехав на производство, ему стало известно, что менеджер у них уже несколько недель не работает. Также ему объяснили, что его заказ не был запущен в производство, потому что в организацию информация о нем не поступала. Местный житель понял, что стал жертвой обмана и обратился в полицию.



Установив личность злоумышленника, сотрудники уголовного розыска задержали его на территории областного центра. Свою вину в совершении мошеннических действий ранее судимый за незаконный оборот наркотических веществ мужчина признал и подтвердил, что полученные от заказчика деньги потратил на оплату долгов.



Ранее судимому жителю Самары предъявлено обвинение в мошенничестве. Уголовное дело направлено в Советский районный суд Самары для рассмотрения по существу.



Сотрудники полиции убедительно просят организации и индивидуальных предпринимателей крайне внимательно относится к кандидатам на работу, особенно если их служба связана с материальной ответственностью.



Сотрудники полиции напоминают: если в отношении вас совершено противоправное деяние, незамедлительно обратитесь в ближайший отдел полиции или по телефону 102, сообщает пресс-служба ГУ МВД СО.

Фото: ГУ МВД СО