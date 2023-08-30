В Самаре бывший налоговый инспектор признан виновным в получении взятки

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Следствием и судом установлено, что в августе 2022 года осужденный получил от представителя коммерческой организации 300 тысяч рублей в качестве первой части взятки на общую сумму в 1 миллион рублей, за способствование в уменьшении налоговых доначислений с 50 до 5 миллионов рублей, выявленных сотрудниками контрольного органа в отношении организации, представляемой взяткодателем. Незаконная деятельность сотрудника ФНС была пресечена сотрудниками УФСБ России по Самарской области, сообщает пресс-служба СУ СКР СО.

Приговором суда ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 7 лет, с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Приговор вступил в законную силу.

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