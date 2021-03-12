В России запретили часть блатной лирики

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Петродворцовый районный суд Петербурга запретил ряд интернет-материалов об экстремистском движении АУЕ* (запрещено в России), в частности с тюремными стихами об "одурманивающих веществах", сообщает в четверг объединенная пресс-служба судов города.

Иск подала прокуратура, обнаружившая открытые группы с блатной лирикой и тюремными стихами, "способными вызвать у детей желание употребить наркотические средства, одурманивающие вещества, табачные изделия, алкогольную продукцию".

Речь идет о восьми группах "ВКонтакте" и роликах на Youtube – по постановлению суда, их распространение в России теперь запрещено. До этого аналогичные решения выносили и другие российские суды, это не прецедент, пишет РИА Новости.

Фото: pixabay.com