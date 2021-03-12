Я нашел ошибку
Главные новости:
У сызранского вора нашли квитанции о сдаче краденного в ломбард
У сызранского вора нашли квитанции о сдаче краденного в ломбард
День здоровья стартует сегодня в Сбере
День здоровья стартует сегодня в Сбере
Пожар площадью 80 кв. метров тушили в Сызрани
Пожар площадью 80 кв. метров тушили в Сызрани
Задолженность Крыльев Советов продадут с торгов
Задолженность "Крыльев Советов" продадут с торгов
Подъехать к площади Куйбышева в Самаре временно будет нельзя
Подъехать к площади Куйбышева в Самаре временно будет нельзя
В Самаре жулик украл дорогой телефон из салона и забыл бутылку
В Самаре жулик украл дорогой телефон из салона и забыл бутылку
Фестиваль Веснушка – 2021 приходит в Самару
Фестиваль «Веснушка – 2021» приходит в Самару
В России запретили часть блатной лирики
В России запретили часть блатной лирики
Наверх
Самара  -16 °C, Тольятти  -15 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 73.5
-0.54
EUR 87.76
-0.2
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Муниципалитет
Благоустройство
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
Новинки Лондонского фестиваля анимации LIAF представят самарцам
В Самаре снова пройдет фестиваль «Дни франкофонии»
Жигулёвский заповедник приглашает любителей рисовать принять участие в конкурсе рисунков
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные

В России запретили часть блатной лирики

12 марта 2021 09:59
87
В России запретили часть блатной лирики

Петродворцовый районный суд Петербурга запретил ряд интернет-материалов об экстремистском движении АУЕ* (запрещено в России), в частности с тюремными стихами об "одурманивающих веществах", сообщает в четверг объединенная пресс-служба судов города.

Иск подала прокуратура, обнаружившая открытые группы с блатной лирикой и тюремными стихами, "способными вызвать у детей желание употребить наркотические средства, одурманивающие вещества, табачные изделия, алкогольную продукцию".

Речь идет о восьми группах "ВКонтакте" и роликах на Youtube – по постановлению суда, их распространение в России теперь запрещено. До этого аналогичные решения выносили и другие российские суды, это не прецедент, пишет РИА Новости.

Фото: pixabay.com

Добавить комментарий

Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии

  • Некому принести продукты или лекарства?
В центре внимания
Подъехать к площади Куйбышева в Самаре временно будет нельзя
12 марта 2021  10:32
Подъехать к площади Куйбышева в Самаре временно будет нельзя
Транспорт
45
На территории «Деревеньки» появился скотный двор с арт-объектами из сена.
11 марта 2021  19:47
Масленичная неделя: на площади Куйбышева начнет работу  тематический комплекс
Благоустройство региона
791
ГТО в Самарской области: 45 тысяч человек сдали нормы!
11 марта 2021  13:29
ГТО в Самарской области: 45 тысяч человек сдали нормы!
Спорт в регионе
329
За сутки от коронавируса в Самарской области умерли еще шестеро
11 марта 2021  12:43
За сутки от коронавируса в Самарской области умерли еще шестеро
Здравоохранение
369
Дома в 80 метров в центре Самары не появятся
11 марта 2021  09:59
Дома в 80 метров в центре Самары не появятся
Строительство
408
Весь список