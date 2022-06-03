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В России вступили в силу обновленные правила оборота гражданского и служебного оружия

3 июня 2022 11:45
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В России вступили в силу обновленные правила оборота гражданского и служебного оружия

Изменения в правила оборота гражданского и служебного оружия и патронов к нему на территории России вступили в силу с 3 июня.

Согласно постановлению правительства РФ, опубликованному на официальном портале правовой информации, юридические лица, имеющие лицензии на торговлю оружием и патронами, принимают на комиссионную продажу оружие и патроны к нему, принадлежащие гражданам РФ или юридическим лицам, после уведомления Росгвардии или ее территориального органа по месту учета данного оружия о принятом решении продать оружие и патроны к нему.

Также, согласно документу, из перечня объектов, подлежащих обязательной охране Росгвардии, исключены комнаты хранения оружия и патронов юридических лиц, занимающихся производством или торговлей оружия, физкультурно-спортивных организаций и спортивных клубов, образовательных организаций, требования к инженерно-технической укрепленности которых устанавливаются Росгвардией.

Кроме того, в документе отмечено, что при выставке оружия в торговых залах должна быть исключена возможность их свободного снятия со стендов или открытых витрин без открытия замка и отключения сигнализации, круглосуточное хранение экспонируемых оружия и патронов на выставках или в торговых залах должно осуществляться при условии соответствия помещений. В случает отсутствия такого помещения, допускается выставка оружия в закрытых витринах, оборудованных охранной сигнализацией Росгвардии, пишет ТАСС. 

Фото: Pixabay.com

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