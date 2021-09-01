Я нашел ошибку
Главные новости:
Самара - в топ-7 городов, откуда едут на курорты самые невоспитанные туристы
Самара - в топ-7 городов, откуда едут на курорты самые невоспитанные туристы
Тольяттинка хотела купить телевизор и лишилась 25 тысяч рублей
Тольяттинка хотела купить телевизор и лишилась 25 тысяч рублей
В России вступил в силу закон о «гаражной амнистии»
В России вступил в силу закон о «гаражной амнистии»
Космонавты Олег Новицкий и Петр Дубров с борта МКС поздравили всех учащихся и учителей с Днем знаний
Космонавты с борта МКС поздравили всех учащихся и учителей с Днем знаний
В России сегодня отмечается День знаний
В России сегодня отмечается День знаний
В России в кинотеатры отправлено около 500 копий, сообщил продюсер картины Илья Стюарт.
Фильм Кирилла Серебренникова "Петровы в гриппе" продан для проката более 30 странам
Кирилл Мануйло в дуэте с Владимиром Зелепутиным (Санкт-Петербург) стал победителем эстафеты.
Самарский пятиборец Кирилл Мануйло - победитель первенства Европы среди кадетов
Вместе с ней был ее муж — его госпитализировали.
В Египте грузовик насмерть сбил россиянку
Наверх
Самара  +22 °C, Тольятти  +21 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 73.28
-0.29
EUR 86.67
-0.14
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
Тольяттинскому хоккейному клубу «Лада» - 45 лет
В Самаре не ослабевает контроль за соблюдением масочного режима
В Новокуйбышевске  состоится фестиваль «Золотая Маска»
Весь список
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Архив новостей
Сентябрь 2021
ПнВтСрЧтПтСбВс
12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Закон Криминал Происшествия Советы юриста

В России вступил в силу закон о «гаражной амнистии»

1 сентября 2021 09:28
67
В России вступил в силу закон о «гаражной амнистии»

Теперь более 3,5 млн россиян смогут оформить в собственность государственные и муниципальные участки, на которых долгое время находятся их гаражи. «Гаражная амнистия» продлится до 1 сентября 2026 года.

В результате россияне получат в собственность и гараж, и землю под ним. Однако это не касается самовольных построек и подземных гаражей при многоэтажках и офисных зданиях, а также гаражей, построенных после 30 декабря 2004 года.

Чтобы оформить гараж, нужно обратиться в орган местного самоуправления или МФЦ с заявлением о предоставлении участка под существующим гаражом и любым документом, который подтверждает факт владения объектом.

После прохождения процедуры с недвижимостью можно будет совершать безопасные сделки купли-продажи, а при необходимости сноса собственнику гарантируется компенсация.

Государство, в свою очередь, будет иметь объекты на учете и начислять налоги на землю и имущество, передает Радио Маяк.

Теги: Акценты В центре внимания гаражи гаражная амнистия

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Платные парковки могут появиться в Самаре в следующем году
31 августа 2021, 13:32
Платные парковки могут появиться в Самаре в следующем году
Об этом сообщил заместитель руководителя городского дептранса Юрий Тапилин. Транспорт
597
В Самаре пройдет распределение свободных мест в детсадах на 2021-2022 учебный год
31 августа 2021, 12:21
В Самаре пройдет распределение свободных мест в детсадах на 2021-2022 учебный год
Родители имеют право выбора предпочитаемых дошкольных учреждений с учетом реализуемых образовательных программ (не более пяти МДОУ в порядке убывания... Общество
442
С 1 сентября изменяется время курсирования пригородного поезда Ласточка»
31 августа 2021, 10:41
С 1 сентября изменяется время курсирования пригородного поезда «Ласточка»
Пригородному поезду «Ласточка» на маршруте Самара – Жигулевск назначены утренние и вечерние рейсы. Транспорт
371
В центре внимания
В России вступил в силу закон о «гаражной амнистии»
1 сентября 2021  09:28
В России вступил в силу закон о «гаражной амнистии»
44
В России сегодня отмечается День знаний
1 сентября 2021  09:10
В России сегодня отмечается День знаний
56
Губернатор ответил на самые частые вопросы, поступившие из социальных сетей.
31 августа 2021  15:56
В ЦУР СО прошла прямая линия с Дмитрием Азаровым
543
Днем 1 сентября местами в Самарской области ожидается жара +30, +31 С
31 августа 2021  13:59
Днем 1 сентября местами в Самарской области ожидается жара +30, +31 С
554
Платные парковки могут появиться в Самаре в следующем году
31 августа 2021  13:32
Платные парковки могут появиться в Самаре в следующем году
599
Весь список