В России возбудили дело об акте международного терроризма  в связи со взрывами на "Северном потоке"

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Следователи ФСБ России по материалам Генеральной прокуратуры РФ возбудили уголовное дело об акте международного терроризма в связи со взрывами на газопроводах "Северный поток - 1" и "Северный поток - 2". Об этом ТАСС сообщили в среду в пресс-службе Генпрокуратуры.

"В связи с наличием признаков преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 361 УК РФ ("Акт международного терроризма"), по направленным Генеральной прокуратурой РФ <...> материалам следственным управлением ФСБ России возбуждено уголовное дело. Начато предварительное следствие", - отметили в ведомстве.

По данным Генпрокуратуры России, не позднее 26 сентября в районе острова Борнхольм совершены умышленные действия по повреждению газопроводов "Северный поток - 1" и "Северный поток - 2", проложенных по дну Балтийского моря.

По этим газопроводам поставлялся природный газ в страны Европейского союза как для промышленного использования, так и для отопления жилых помещений. "В результате данных действий Российской Федерации причинен существенный экономический ущерб", - сообщили в Генпрокуратуре.

Фото: EPA-EFE/Danish Defence Command/ТАСС