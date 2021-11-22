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Эта мера избавит горожан и водителей от искусственных пробок в начале и под конец трудового дня. В России предлагают запретить дорожные работы в «часы пик». С таким предложением выступили российские общественники.

- Краткосрочные дорожные работы, не требующие экстренного вмешательства, в утренние и вечерние часы времени создают массу неудобств россиянам, - отмечают авторы инициативы, опубликованной на сайте «РОИ».

– С этой проблемой часто сталкиваются жители не только мегаполисов, но и провинциальных городов. По мнению общественников, ремонтные работы во время плотного дорожного трафика способствуют созданию аварийных ситуаций. - Необходимо на законодательном уровне ограничить такие виды работ в часы пик, - утверждают авторы предложения. – И выделить для них специальное время, удобное как для автомобилистов, так и самих дорожных рабочих.

За эту инициативу уже было подано на сайте Российской общественной инициативы 579 голосов. Против предложения общественников пока выступили только 19 россиян, пишет КТВ-Луч.

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