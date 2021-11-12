В предстоящие выходные дни в Самарском регионе продолжится проведение широкомасштабных рейдов ГИБДД

207

В Самарской области в предстоящие выходные дни сотрудники Госавтоинспекции будут проводиться комплексные профилактические мероприятия, направленные на выявление и пресечение грубых нарушений Правил дорожного движения со стороны автомобилистов.

В рейдах будет задействовано максимальное количество сотрудников ГИБДД по всей области. Особое внимание автоинспекторов будет направлено на выявление водителей в состоянии опьянения, на автомобилистов, которые допускают выезд на полосу дороги предназначенную для встречного движения, превышают скоростной режим и нарушают правила маневрирования. Для выявления нетрезвых автомобилистов, экипажи ДПС проведут «сплошные проверки» с применением группового метода несения службы останавливая все проезжающие автомобили и проверяя водителей.

Госавтоинспекция напоминает, что в соответствии с ч. 1 ст. 12.8 КоАП РФ, управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения, если такие действия не содержат уголовно наказуемого деяния, влечет наложение административного штрафа в размере тридцати тысяч рублей с лишением права управления транспортными средствами на срок от полутора до двух лет.

Также ГИБДД призывает граждан не быть равнодушными, проявлять свою гражданскую позицию. Если вы видите, что транспортным средством управляет нетрезвый водитель, сообщите об этом в Дежурную часть УГИБДД по телефону 8(846) 333-58-01 или по телефону 112. Позвонив в дежурную часть, необходимо сообщить марку, цвет, регистрационный знак (по возможности) транспортного средства и направление его движения.

Берегите себя и окружающих от трагических последствий на дорогах, строго соблюдайте установленные законом нормы ПДД РФ, дисциплину и культуру дорожного поведения.