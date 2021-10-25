В Похвистнево возбуждено уголовное дело в отношении мужчины, подозреваемого в убийстве 

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Следственным отделом Похвистнево возбуждено уголовное дело в отношении местного жителя по статье "Убийство".

14 октября в одном из жилых домов в селе Малый Толкай было обнаружено тело мужчины с множественными колото-резанными ранениями.

По подозрению в совершении преступления был задержан ранее неоднократно судимый местный житель, который в ходе допроса полностью признал свою вину и пояснил, что в момент совершения преступления находился в состоянии алкогольного опьянения.

"Следствием так же установлено, что перед тем как покинуть место происшествия, подозреваемый предпринял попытку скрыть следы преступления путем сжигания изоленты с рукоятки ножа, являющегося орудием преступления", - сообщили в СУ СК СО.

Мужчине избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на 2 месяца.

Расследование уголовного дела продолжается.

Фото: СУ СК СО