В Похвистнево пьяный сын избил до смерти свою мать  

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Собранные следственным отделом Похвистнево доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора местному жителю. Он признан судом виновным по статье "Причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего".

23 февраля 2021 года, ночью, мужчина находился в квартире своих родителей распивал спиртные напитки. Между ним и его матерью (1949 года рождения) возникла ссора, в ходе которой он нанес последней несколько ударов по голове, затем лег на диван и уснул.

"На следующий день женщину со следами побоев на лице обнаружил брат осужденного, пришедший к родителям, который забрал мать к себе домой. Бригада скорой помощи, прибывшая по вызову последнего, оказала женщине помощь, однако, от полученных травм она скончалась", - сообщает пресс-служба СУ СК СО.

Судом мужчине назначено наказание в виде 5 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима.

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