В Похвистнево автомобилистка ответит перед судом за наезд на полицейского

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Следственным отделом Похвистнево завершено расследование уголовного дела в отношении местной жительницы, обвиняемой по статье "Применение насилия, опасного для жизни и здоровья, в отношении представителя власти".

В марте обвиняемая отказалась исполнять законные требования сотрудника полиции и, управляя автомобилем, наехала на сотрудника ДПС, в результате которого он оказался на капоте автомобиля, и продолжила с ним движение по проезжей части не менее 4 метров, после чего потерпевший спрыгнул с капота. Обвиняемая с места происшествия скрылась.

Уголовное дело направлено в суд, рассказали в СУ СК РФ СО.

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