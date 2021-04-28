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В Похвистнево автомобилистка ответит перед судом за наезд на полицейского

28 апреля 2021 15:47
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Обвиняемая отказалась исполнять законные требования полицейского и, управляя автомобилем, наехала на сотрудника ДПС, в результате которого он оказался на капоте авто.

Следственным отделом Похвистнево завершено расследование уголовного дела в отношении местной жительницы, обвиняемой по статье "Применение насилия, опасного для жизни и здоровья, в отношении представителя власти".

В марте обвиняемая отказалась исполнять законные требования сотрудника полиции и, управляя автомобилем, наехала на сотрудника ДПС, в результате которого он оказался на капоте автомобиля,  и продолжила с ним движение по проезжей части не менее 4 метров, после чего потерпевший спрыгнул с капота. Обвиняемая с места происшествия скрылась.

Уголовное дело направлено в суд, рассказали в СУ СК РФ СО.

 

Фото:   pixabay

 

Теги: сотрудник ДПС наезд суд

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