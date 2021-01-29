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В Пестравском районе полицейские пресекли незаконный оборот алкоголя

Следственным отделением ОМВД России по Пестравскому району в отношении трех местных жителей возбуждено уголовное дело по статье «Производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт товаров и продукции без маркировки и (или) нанесение информации, предусмотренной законодательством РФ».

По предварительным данным, подозреваемые приобрели немаркированную спиртосодержащую продукцию с целью дальнейшей незаконной реализации. Поставщик, у которого они закупали спиртное, установлен.

Граждане были задержаны сотрудниками УЭБиПК ГУ МВД России по Самарской области во время разгрузки автомобиля. В гараже, используемом в качестве складского помещения, принадлежащему одному из задержанных, находилось 1 100 бутылок немаркированной алкогольной продукции на общую сумму более 235 тысяч рублей.

Экспертиза, проведенная в ЭКЦ ГУ МВД России по Самарской области, подтвердила, что изъятая жидкость является спиртосодержащей продукцией.

В настоящее время сотрудниками органа внутренних дел проводятся оперативно-следственные действия по установлению всех обстоятельств уголовного дела. Решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения, передает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

Фото: пресс-служба ГУ МВД по Самарской области