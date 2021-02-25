В Перми за решётку на пять лет отправили управляющего мини-отелем, где постояльцы заживо сварились в кипятке

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Управляющего пермским мини-отелем "Карамель" Сергея Щербакова признали виновным в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлёкшем смерть двух и более лиц, и приговорили к пяти годам колонии общего режима, передает Лайф. Подсудимого также лишили права заниматься гостиничной деятельностью на два года.

Суд посчитал доказанным, что Щербаков незаконно сделал перепланировку подвала многоэтажного жилого дома под мини-отель. Сам управляющий в ходе предварительного следствия вину отрицал.

Пострадавшие в залитом кипятком пермском хостеле потребовали от владельца 4 млн рублей

В ночь на 20 января 2020 года в гостинице в Перми прорвало трубу с кипятком. Пять постояльцев мини-хостела сварились заживо и погибли, ещё трое серьёзно пострадали.

Фото: ТАСС / Максим Кимерлинг