В Перми суд приговорил устроившего стрельбу в вузе Бекмансурова к пожизненному заключению

Я нашел ошибку
Главные новости:
Глава региона передал детям защитников Отечества новогодние подарки и обсудил со вдовами вопросы дополнительной поддержки.
Дмитрий Азаров встретился с семьями защитников Отечества, героически погибших в зоне СВО
Когда началась ВОВ, ему было 14 лет. В 1943-м Николай Боровиков ушел на фронт.
Дмитрий Азаров поздравил в Тольятти ветерана Великой Отечественной войны Николая Боровикова
Она исполнила мечту семилетней Дарины — получить в подарок от Деда Мороза сказочный и большой кукольный дом – конструктор.
Врио министра культуры Самарской области Ирина Калягина приняла участие в «Елке желаний»
Играя в «Крыльях», Сергей получил вызов в сборную России, став самым молодым дебютантом в истории главной команды страны.
Сергей Пиняев: "Самара, спасибо за всё!"
Максим сыграл за нашу команду 60 матчей, забил 16 голов и отдал 8 результативных передач.
Нападающий "КС" Максим Глушенков переходит в «Локомотив»
Олег Бойко вручил  добровольным пожарным нагрудные знаки МЧС России и благодарственные письма.
В Самаре наградили пoжарных-добровольцев региона
Около месяца она готовила новогодний подарок и всем пассажирам, и своей дочери, которая работает водителем этого троллейбуса.
22 ярких чехла на сиденья одного из троллейбусов города связала самарчанка Нина Емельянова
Письма Деду Морозу от детей сотрудников транспортных предприятий вместе с пожеланиями были переданы через профсоюзную организацию.
В Самаре провели «Елку желаний» для детей работников транспортной сферы
Наверх
Самара  -9 °C, Тольятти  -9 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 69.93
1.48
EUR 74.18
1.56
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
Деды Морозы сыграли с «Крыльями Мечты» на «Металлурге»
«Елка желаний»: в Самаре Дед Мороз специального назначения исполнил заветные мечты детей
В Сызрани Дед Мороз и Снегурочка вручили сладкие подарки детям сотрудников МЧС
Весь список
  • Персональные данные
Закон Криминал Происшествия Советы юриста

В Перми суд приговорил устроившего стрельбу в вузе Бекмансурова к пожизненному заключению

28 декабря 2022 18:57
138
Ранее, 29 ноября, Бекмансуров попросил суд не выносить в отношении него максимальное наказание.

Тимур Бекмансуров, совершивший массовое убийство в Пермском государственном университете в сентябре прошлого года, приговорен к пожизненному заключению. Об этом 28 декабря сообщил корреспондент «Известий» из зала Пермского краевого суда.

«Бекмансуров совершил три преступления средней тяжести и три преступления особой тяжести. Суд приходит к убеждению, что, несмотря на молодой возраст, смягчающие обстоятельства и положительные характеристики, Бекмансурову должно быть назначено наказание в виде пожизненного лишения свободы с отбыванием первых трех лет в тюрьме, а оставшееся время — в колонии особого режима», — сказал судья.

Сообщается, что суд признал Бекмансурова виновным в убийстве шести человек, а также в посягательстве на жизнь сотрудника полиции и нескольких эпизодах порчи имущества — стен и мебели внутри вуза, а также припаркованного у здания автомобиля.

Ранее, 29 ноября, Бекмансуров попросил суд не выносить в отношении него максимальное наказание. Осужденный аргументировал это наличием у себя третьей группы инвалидности, а также положительные характеристики и активное сотрудничество с правоохранительными органами при расследовании уголовного дела.

Согласно обвинительному заключению, 20 сентября 2021 года обвиняемый в помещении Пермского государственного национального исследовательского университета (ПГНИУ) и на территории университета с близкого расстояния стрелял из ружья в людей. В сентябре 2022 года Бекмансуров признал свою вину в суде.

В результате происшествия погибли шесть человек, 23 получили огнестрельные ранения. 17 человек, которые, спасаясь, выпрыгивали из окон, получили телесные повреждения различной степени тяжести. Бекмансурова обезвредил прибывший на место инспектор полиции.

Бекмансуров обвинялся в совершении преступлений по нескольким статьям, среди них «Убийство», «Покушение на убийство», «Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа» и «Умышленные уничтожение или повреждение имущества».

 

Фото:   ru.freepik.com

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
Дмитрий Азаров отметил, что сегодня Тольятти преображается.
28 декабря 2022  18:27
Новая набережная стала новогодним подарком для жителей Тольятти
162
За ленточку глава региона доставил все необходимое: от генераторов до продуктов питания.  
28 декабря 2022  14:56
Техника, которую привез губернатор Самарской области в зону СВО уже помогает бойцам в решении главной задачи 
531
в преддверии новогодних праздников в Самаре преображаются фасады и витрины предприятий и организаций
28 декабря 2022  12:44
В преддверии новогодних праздников в Самаре преображаются фасады и витрины предприятий и организаций
206
Сегодня сразу 7 новых автомобилей скорой медицинской помощи отправится в Сызранскую центральную городскую и районную больницы.
27 декабря 2022  16:31
Губернатор Азаров в декабре передал 51 автомобиль в медучреждения Самарской области
496
В Самаре выбрали мэра на следующие пять лет
27 декабря 2022  13:32
В Самаре выбрали мэра на следующие пять лет
482
Весь список