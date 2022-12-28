В Перми суд приговорил устроившего стрельбу в вузе Бекмансурова к пожизненному заключению

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Тимур Бекмансуров, совершивший массовое убийство в Пермском государственном университете в сентябре прошлого года, приговорен к пожизненному заключению. Об этом 28 декабря сообщил корреспондент «Известий» из зала Пермского краевого суда.

«Бекмансуров совершил три преступления средней тяжести и три преступления особой тяжести. Суд приходит к убеждению, что, несмотря на молодой возраст, смягчающие обстоятельства и положительные характеристики, Бекмансурову должно быть назначено наказание в виде пожизненного лишения свободы с отбыванием первых трех лет в тюрьме, а оставшееся время — в колонии особого режима», — сказал судья.

Сообщается, что суд признал Бекмансурова виновным в убийстве шести человек, а также в посягательстве на жизнь сотрудника полиции и нескольких эпизодах порчи имущества — стен и мебели внутри вуза, а также припаркованного у здания автомобиля.

Ранее, 29 ноября, Бекмансуров попросил суд не выносить в отношении него максимальное наказание. Осужденный аргументировал это наличием у себя третьей группы инвалидности, а также положительные характеристики и активное сотрудничество с правоохранительными органами при расследовании уголовного дела.

Согласно обвинительному заключению, 20 сентября 2021 года обвиняемый в помещении Пермского государственного национального исследовательского университета (ПГНИУ) и на территории университета с близкого расстояния стрелял из ружья в людей. В сентябре 2022 года Бекмансуров признал свою вину в суде.

В результате происшествия погибли шесть человек, 23 получили огнестрельные ранения. 17 человек, которые, спасаясь, выпрыгивали из окон, получили телесные повреждения различной степени тяжести. Бекмансурова обезвредил прибывший на место инспектор полиции.

Бекмансуров обвинялся в совершении преступлений по нескольким статьям, среди них «Убийство», «Покушение на убийство», «Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа» и «Умышленные уничтожение или повреждение имущества».

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