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В отношении журналистки Овсянниковой СК РФ возбудил дело о распространении фейков об армии России

10 августа 2022 18:57
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По словам адвоката Дмитрия Захватова, перед этим в ее квартире прошел обыск.

Следственный комитет России возбудил уголовное дело о распространении дезинформации об армии России в отношении бывшего редактора Первого канала Марины Овсянниковой. Об этом журналистам сообщил ее адвокат Дмитрий Захватов, передает ТАСС.

"В отношении Овсянниковой ГСУ СК России возбуждено уголовное дело по статье 207.3 УК РФ ("Публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил Российской Федерации"). Сейчас ее везут на допрос в главное здание ведомства на Техническом переулке", - сказал адвокат. По его словам, перед этим в квартире журналистки был проведен обыск.

В середине марта во время вечернего выпуска программы "Время" на Первом канале, который проходил в прямом эфире, в студию ворвалась Овсянникова с плакатом, осуждающим спецоперацию на Украине. После инцидента на Первом канале в отношении нее была начата доследственная проверка, ее результат пока остается неизвестным. Ранее Останкинский суд Москвы признал Овсянникову виновной по ч. 2 ст. 20.2 КоАП РФ ("Организация либо проведение публичного мероприятия без подачи уведомления") и назначил штраф в размере 30 тыс. рублей. Согласно материалам дела, этот штраф назначен ей не за акцию на телевидении, а за видеопризыв к участию в несанкционированных акциях протеста, который она сделала до этого. 

 

 

Фото: Annette Riedl / dpa / ТАСС

 

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