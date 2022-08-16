В Новокуйбышевске мужчина поджог квартиру своей знакомой

155

В ходе расследования сотрудниками следственного Новокуйбышевска было установлено, что местный житель, будучи нетрезвым (с его слов), после отказа знакомой встретиться с ним, решил ей отомстить.

Вечером мужчина, когда женщины не было дома, разбив стеклопакет, проник в ее квартиру, расположенную на первом этаже. С помощью зажигалки злоумышленник поджёг плед в комнате. На кухне бросил зажженную тряпку на пол, и убедившись, что огонь разгорается, скрылся. В результате пожара оказались испорчены мебель, бытовая техника и внутренняя отделка квартиры. Общая сумма причиненного материального ущерба составила 206 000 рублей.

Сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого по месту жительства. В ходе опроса злоумышленник признался в содеянном и пояснил, что преступление совершил из мести за отказ в продолжении отношений.

В отношении него было возбуждено уголовное дело.

В мае уголовное дело направлено в Новокуйбышевский городской суд для рассмотрения по существу.

Пострадавшая предъявила исковые требования о возмещении причиненного ущерба на сумму 206 000 рублей. Материальный ущерб подозреваемый, не имеющий постоянного дохода, возместил частично (5 000 рублей).

По совокупности преступлений суд назначил виновному наказание в виде двух лет и восемь месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком на два с половиной года. В настоящее время приговор вступил в законную силу.



Фото: pxhere