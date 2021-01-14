В Москве пойдут под суд участники группировки, легализовавшие более 167 тысяч мигрантов

139

Семь участников преступной группы, обвиняемые в организации незаконного пребывания на территории России более 167 тыс. иностранцев, предстанут перед судом в Москве, передает ТАСС. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры.

"Прокуратура Москвы утвердила обвинительные заключения по уголовным делам в отношении семи участников организованной группы, которые обвиняются по ч. 2 ст. 322.1 УК РФ ("Организация незаконной миграции"), ст. 322.3 УК РФ ("Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина по месту пребывания в РФ"), ч. 6 ст. 290 УК РФ ("Получение взятки"). В ближайшее время уголовные дела будут направлены в Люблинский районный суд Москвы", - говорится в сообщении.

Участники группировки совместно с иными лицами, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, передали в ГУ МВД России по Москве в электронной форме заведомо ложные сведения о месте пребывания иностранных граждан для постановки их на миграционный учет. Согласно данным документам, принимающей стороной выступали коммерческие организации и индивидуальный предприниматель, а местом пребывания иностранцев указывалось помещение на проспекте 40 лет Октября. За свои услуги злоумышленники получали от 2,5 до 5 тыс. рублей. "В результате в период с сентября 2018 года по ноябрь 2019 года соучастники организовали незаконное пребывание не менее 167 тыс. иностранных граждан на территории Российской Федерации", - сообщили в прокуратуре.

Прокуратурой Москвы с двумя обвиняемыми заключены досудебные соглашения о сотрудничестве, в рамках которых они изобличили иных соучастников преступления. Также они дали подробные показания о преступной деятельности должностного лица, привлеченного к уголовной ответственности в том числе за получение взятки.

Организатор преступной схемы находится в розыске.

Фото: Salivanchuk Semen/Shutterstock/FOTODOM/ТАСС