В Москве арестован начальник радиотехнических войск ВКС по делу о крупной взятке

109

Суд в Москве заключил в СИЗО по делу об особо крупной взятке начальника Радиотехнических войск ВКС России генерал-майора Андрея Кобана, сообщили РИА Новости в пресс-службе 235-го гарнизонного военного суда.

"Суд рассматривает ходатайство следователя о продлении срока содержания под стражей до 20 апреля начальнику Радиотехнических войск ВКС генерал-майору Андрею Кобану", — сказала собеседница агентства.

Генерала отправили в СИЗО еще в ноябре прошлого года, однако журналисты узнали об этом только сейчас, когда следствие попросило продлить срок ареста.

По версии следствия, Кобан незаконно получил не менее пяти миллионов рублей от генерального директора Нижегородского НИИ радиотехники.

Фото: РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ/Сергей Бобылев