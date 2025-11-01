В магазине посёлка Петра Дубрава незаконно торговали алкоголем

57

Жительница Волжского района привлечена к административной ответственности за розничную реализацию алкогольной продукции.

Сотрудникам полиции поступила оперативная информация о незаконной реализации алкоголя в магазине, расположенном в посёлке Петра Дубрава Самарской области.

С целью проведения проверки полицейские организовали рейдовое мероприятие, в котором приняли участие представители общественной организации.

Полицейские установили, что индивидуальный предприниматель осуществляет реализацию алкогольной продукции без специального разрешения (лицензии), удостоверяющего легальность его производства и оборота.

Сотрудниками полиции в магазине обнаружена и изъята алкогольная продукция общим объемом 10,5 литра.

В отношении индивидуального предпринимателя составлен протокол об административном правонарушении. Дело об административном правонарушении направлено для рассмотрения и принятия решения в Арбитражный суд Самарской области.

Санкция данной статьи предусматривает наложение административного штрафа на должностное лицо в размере от 10 000 до 15 000 рублей с конфискацией алкогольной продукции, сообщает пресс-служба ГУ МВД СО.

Фото: ГУ МВД СО