В Красноярском районе молодой человек оштрафован за уклонение от прохождения военной службы 

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"Следствием и судом установлено, что в период с ноября 2016 года по июнь 2021 года молодой человек, будучи надлежащим образом уведомленным о необходимости явки для прохождения медицинской и призывной комиссии, неоднократно не являлся в военный комиссариат в назначенное время и на дальнейшие требования должностных лиц, связанных с призывом на военную службу, не реагировал. При этом, документов, указывающих на уважительность причин неявки осужденный не предоставил", - сообщает пресс-служба СУ СК СО.

Судом молодой человек признан виновным по статье "Уклонение от прохождения военной службы", ему назначено наказание в виде штрафа в доход государства в размере 40 тысяч рублей.

Фото: СУ СК СО