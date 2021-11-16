В Красноармейском районе будут судить мать, отказавшуюся лечить свою дочь

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Следственным отделом Чапаевска завершено расследование уголовного дела в отношении жительницы Красноармейского района, обвиняемой по статьям "Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего" и "Причинение смерти по неосторожности".

В апреле 2020 года обвиняемая, являясь матерью новорожденного ребенка, у которого был выявлен риск развития инфекционных заболеваний, отказалась от дальнейшего обследования и лечения девочки в медицинском учреждении. В дальнейшем женщина не обеспечила прохождение дочерью необходимых медицинских осмотров, прием лекарств, не соблюдала рекомендации врачей по кормлению, а также неоднократно не являлась в медицинское учреждение без обоснования причин. В результате состояние девочки ухудшилось. Она была доставлена отцом в районную больницу в тяжелом состоянии. Реанимационные мероприятия результата не дали, ребенок скончался.

"В настоящее время следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением в ближайшее время будет направлено в суд для рассмотрения по существу", - сообщили в СУ СК СО.

Фото: СУ СК СО