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В Красноармейском районе будут судить мать, отказавшуюся лечить свою дочь

16 ноября 2021 18:04
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Девочку в тяжелом состоянии доставил в районную больницу отец. Реанимационные мероприятия результата не дали, ребенок скончался.

Следственным отделом Чапаевска завершено расследование уголовного дела в отношении жительницы Красноармейского района, обвиняемой по статьям "Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего" и "Причинение смерти по неосторожности".

В апреле 2020 года обвиняемая, являясь матерью новорожденного ребенка, у которого был выявлен риск развития инфекционных заболеваний, отказалась от дальнейшего обследования и лечения девочки в медицинском учреждении. В дальнейшем женщина не обеспечила прохождение дочерью  необходимых медицинских осмотров, прием лекарств, не соблюдала рекомендации врачей по кормлению, а также неоднократно не являлась в медицинское учреждение без обоснования причин. В результате состояние девочки ухудшилось. Она была доставлена отцом в районную больницу в тяжелом состоянии. Реанимационные мероприятия результата не дали,  ребенок скончался.

"В настоящее время следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением в ближайшее время будет направлено в суд для рассмотрения по существу", - сообщили в СУ СК СО. 

 

Фото:    СУ СК СО

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