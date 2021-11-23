В Казани задержали подростка за подготовку нападения на школу

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Сотрудники ФСБ в Казани предотвратили нападение на образовательное учреждение, заявили в Центре общественных связей спецслужбы, передает РИА Новости.

"В результате проведенных мероприятий задержан причастный к подготовке данного преступления несовершеннолетний гражданин России", — говорится в сообщении.

Уголовное дело возбудили по статье о приготовлении к убийству двух и более лиц, за это может грозить до десяти лет лишения свободы.

У подростка дома изъяли пневматическую винтовку, а в истории поиска в интернете нашли "запросы о переделке данного вида оружия в боевое". Кроме того, молодой человек искал материалы о нападениях на школы.

Как уточнили в ФСБ, задержанный сообщил, что к массовому убийству его в мессенджере Telegram склонял некий Ярослав Овсюк с Украины.

Фото: РИА Новости / ФСБ РФ