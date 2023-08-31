В Камышлинском районе сын угрожал зарезать мать

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В Камышлинском районе участковый уполномоченный полиции предотвратил трагедию.

Полицейский оперативно отреагировал на сообщение местной жительницы о бытовом насилии в семье родственников заявительницы.

В начале августа от местной жительницы в полицию поступило сообщение о том, что ее племянник, злоупотребляющий спиртными напитками, систематически избивает мать.

Участковый уполномоченный полиции Клявлино опросил заявительницу, местных жителей и провел беседу с 67-летней жительницей одного из сел района, которая подтвердила полицейскому информацию, полученную от ее сестры.

Пенсионерка рассказала полицейскому, что сын, который проживает вместе с ней, постоянно устраивает дома скандалы, недавно ударил кулаком в лицо, после чего до утра не давал ей спать, шумел и скандалил. Причиной подобных ссор, по словам женщины, послужило недовольство приготовленной ею едой.

Полицейский разъяснил женщине, что подобное поведение ее родственника, если вовремя его не пресечь, может привести к трагедии. Пенсионерка попросила участкового уполномоченного полиции привлечь к уголовной ответственности сына, который накануне вернулся домой пьяным, и в очередной раз, когда она подала ему еду, выбросил все на пол, схватил со стола нож, и с угрозами что в живых не оставит, направился в её сторону.

Учитывая физическое превосходство сына, пенсионерка восприняла угрозу реально, испугалась, выбежала на улицу, и спряталась в огороде. Дождавшись пока сын уйдёт, женщина вернулась в дом и позвонила своей сестре.

Участковый задержал 37-летнего злоумышленника на одной из улиц села. Тот раскаялся и пояснил сотрудникам полиции, что за нож схватился, так был пьян и хотел напугать мать.

Возбуждено уголовное дело.

Кроме того, за нанесение побоев матери мужчина привлечен к административной ответственности, ему назначено наказание в виде обязательных работ сроком на 60 часов.

Полицейские призывают: не относитесь к угрозам жизни и здоровья легкомысленно – оцените характер, мотивы и срочно примите меры для обеспечения своей безопасности. В первую очередь сделайте всё, чтобы оказаться в безопасном месте. Сразу обратитесь в полицию за помощью. Если у вас имеются доказательства факта угроз, приложите их к своему заявлению, сообщает пресс-служба ГУ МВД СО.

Фото: пресс-служба ГУ МВД СО