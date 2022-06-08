В Госдуму внесли законопроект о штрафах до 10 млн за пропаганду нетрадиционных отношений

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Заксобрание Севастополя внесло в Госдуму законопроект, вводящий штрафы до 10 млн рублей за пропаганду нетрадиционных отношений в России. Документ опубликован в думской электронной базе во вторник, передает ТАСС.

Изменения предлагается внести в Кодекс РФ об административных нарушениях. Согласно действующему законодательству, штрафы предусмотрены только за пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних (ст. 6.21 КоАП РФ). Законопроектом предлагается признать эту статью утратившей силу и ввести новую административную ответственность за пропаганду ЛГБТ в целом.

Как уточняется в пояснительных материалах, понятие "пропаганда" предполагает активные публичные действия по формированию в сознании установок и (или) стереотипов поведения либо деятельность, "имеющую цель побудить или побуждающую лиц, которым она адресована, к совершению каких-либо действий или к воздержанию от их совершения".

Как подчеркивают авторы инициативы, предлагаемая законопроектом норма не предусматривает вмешательства в сферу "индивидуальной автономии, включая сексуальное самоопределение личности" и не имеет целью "запрещение или официальное порицание нетрадиционных сексуальных отношений", а также не препятствует "беспристрастному публичному обсуждению вопросов правового статуса сексуальных меньшинств".

Кроме того, авторы инициативы отмечают, что проект не препятствует использованию представителями сексуальных меньшинств всех не запрещенных законом способов выражения своей позиции по этим вопросам и защиты своих прав и законных интересов.

"Указанная норма закрепляет положения о том, что противоправным и административно наказуемым может признаваться только умышленное совершение лицом соответствующих публичных действий, непосредственно направленных на распространение информации, популяризирующей или навязывающей нетрадиционные сексуальные отношения", - говорится в сопроводительных материалов.

Новые штрафы

Так, за пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений, направленной на "формирование нетрадиционных сексуальных установок, привлекательности нетрадиционных сексуальных отношений, искаженного представления о социальной равноценности традиционных и нетрадиционных сексуальных отношений" предлагается ввести для граждан штраф в размере от 40 тыс. до 50 тыс. рублей, на должностных лиц - от 100 тыс. до 500 тыс. рублей, на юридических лиц - от 1 млн до 5 млн рублей, либо административное приостановление деятельности на срок до 90 суток.

В случае, если эти действия совершены с применением средств массовой информации или информационно-телекоммуникационных сетей (в том числе в интернете), и если эти действия не содержат уголовно наказуемого деяния, влекут наложение административного штрафа на граждан в размере от 100 тыс. до 500 тыс. рублей, на должностных лиц - от 500 тыс. до 1 млн рублей, на юридических лиц - до 10 млн рублей либо административное приостановление деятельности на срок до 90 суток.

Если пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений совершается иностранным гражданином или лицом без гражданства и если эти действия не содержат уголовно наказуемого деяния, предлагается ввести штраф от 40 тыс. до 100 тыс. рублей с выдворением за пределы РФ, либо административный арест на срок до 15 суток с выдворением за пределы РФ.

Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС