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В Госдуме призвали вернуть смертную казнь

6 января 2022 12:15
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В Госдуме призвали вернуть смертную казнь

Депутат Госдумы Султан Хамзаев заявил в беседе с телеканалом "360", что в России необходимо вернуть смертную казнь для педофилов, рецидивистов и убийц.

Так он прокомментировал убийство пятилетней девочки в Костроме.

"Стою на своем: нужно отменить мораторий на смертную казнь для педофилов, рецидивистов и убийц", — заявил Хамзаев.

Парламентарий также заявил, что необходимо разобраться, почему одного из подозреваемых, ранее находившегося в местах лишения свободы из-за сексуального насилия, освободили по УДО.

Четвертого января пятилетняя девочка вышла гулять на улицу Северной Правды в Костроме, спустя непродолжительное время ее забрали двое мужчин и скрылись в неизвестном направлении. В результате организованных поисков силовики задержали двух подозреваемых, которые признались в убийстве ребенка, тело девочки нашли в комнате одного из общежитий Костромы. Следствие будет ходатайствовать об аресте подозреваемых. По данным прокуратуры, оба мужчины ранее судимы, в том числе один из них - за сексуальное насилие и порнографию, сообщает РИА Новости.

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