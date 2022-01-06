В Госдуме призвали вернуть смертную казнь

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Депутат Госдумы Султан Хамзаев заявил в беседе с телеканалом "360", что в России необходимо вернуть смертную казнь для педофилов, рецидивистов и убийц.

Так он прокомментировал убийство пятилетней девочки в Костроме.

"Стою на своем: нужно отменить мораторий на смертную казнь для педофилов, рецидивистов и убийц", — заявил Хамзаев.

Парламентарий также заявил, что необходимо разобраться, почему одного из подозреваемых, ранее находившегося в местах лишения свободы из-за сексуального насилия, освободили по УДО.

Четвертого января пятилетняя девочка вышла гулять на улицу Северной Правды в Костроме, спустя непродолжительное время ее забрали двое мужчин и скрылись в неизвестном направлении. В результате организованных поисков силовики задержали двух подозреваемых, которые признались в убийстве ребенка, тело девочки нашли в комнате одного из общежитий Костромы. Следствие будет ходатайствовать об аресте подозреваемых. По данным прокуратуры, оба мужчины ранее судимы, в том числе один из них - за сексуальное насилие и порнографию, сообщает РИА Новости.