В Госдуме предложили запретить незамужним россиянкам посещать Турцию

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Милонов в беседе с радиостанцией "Говорит Москва" подчеркнул, что турецкие мужчины славятся не самым лучшим поведением и зачастую могут обмануть русских девушек. К тому же, по словам депутата, местное население часто пытается напоить россиянок некачественным алкоголем, сообщает Сова.инфо.



Милонов уверен, что наши девушки слишком доверчивы к "восточным сказкам". И часто от этого страдают, поэтому въезд в Турцию незамужним необходимо запретить:

- Они поют песни о большой любви, а потом ребенок оказывается в собственности у этого турецкого паши, а мама совершенно бесправная.