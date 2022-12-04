В Госдуме предложили ввести уголовное наказание для целителей-мошенников

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В Госдуме предложили ввести уголовное наказание для магов и целителей. Об этом сообщила глава комитета по делам семьи Нина Останина. Речь идет о мошенниках, от действий которых страдает здоровье россиян, обращавшихся к ним за консультациями, передает Дума ТВ.

Для улучшения ситуации в этой сфере, как говорит Останина, необходимо сначала принять закон о психологической деятельности и обеспечить людям возможность обратиться за помощью к специалисту, пишет БФМ.

«У нас есть закон о целительской деятельности, принимать ничего не надо. Что касается наказания — то это моя инициатива. Слишком много развелось всякого рода мошенников, которые, начиная с того, что людей оставляют без квартир, денег, но и наносят непоправимый ущерб здоровью», — отметила депутат.

Фото: Дильдина Светлана