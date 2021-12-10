В Госдуме предложили ввести штрафы за курение рядом с беременными и детьми

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Депутат Госдумы от "Единой России" Султан Хамзаев считает, что курящих рядом с беременными и детьми нужно наказывать штрафами.

"Султан Хамзаев выступил с новой инициативой ввести штрафы за курение рядом с беременными и детьми", — сказал РИА Новости его пресс-секретарь.

Это не первая инициатива Хамзаева, направленная на защиту здоровья россиян. На днях он предложил ввести ограничения на продажу алкоголя в новогодние праздники, а все культурно-массовые мероприятия сделать бесплатными. По словам депутата, это нужно для того, чтобы люди "не дома сидели спивались", а могли выходить гулять и заниматься своим здоровьем.

В Совете Федерации идею Хамзаева не поддержали — как отметил сенатор, заслуженный врач России Владимир Круглый, запрет на продажу алкоголя приведет скорее к обратному эффекту — в условиях дефицита потребление станет больше.

С 2013 года в России действует так называемый антитабачный закон. Он предусматривает тотальный запрет на курение на работе и во всех общественных местах: стадионах, школах, вузах, больницах, магазинах, на детских площадках, в гостиницах, кафе и ресторанах, поездах, на вокзалах и в аэропортах. Торговля табачными изделиями жестко ограничена — их нельзя открыто выкладывать на витринах и продавать несовершеннолетним, запрещена любая реклама табачной продукции. С 2020 года антитабачные меры распространили и на электронные сигареты, кальяны и вейпы.