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Группа депутатов Госдумы во главе с председателем комитета по безопасности и противодействию коррупции Василием Пискаревым внесла в палату доработанный законопроект.
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В Думу внесли законопроект о лишении свободы за насилие и угрозы со стороны коллекторов

1 апреля 2022 22:48
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Группа депутатов Госдумы во главе с председателем комитета по безопасности и противодействию коррупции Василием Пискаревым внесла в палату доработанный законопроект.

Группа депутатов Госдумы во главе с председателем комитета по безопасности и противодействию коррупции Василием Пискаревым внесла в палату доработанный законопроект о лишении свободы на срок до 10 лет за применение насилия или угроз в рамках осуществления коллекторской деятельности. Об этом сообщает пресс-служба комитета в пятницу, передает ТАСС.

"В Государственную думу в пятницу внесен доработанный текст проекта федерального закона <…>, которым предлагается установить уголовную ответственность за незаконную деятельность в сфере возврата просроченной задолженности физических лиц, связанную с применением насилия и угроз, а также причинением вреда гражданам и их имуществу", - говорится в сообщении.

Как отметил Пискарев, такие действия "законопроектом предлагается оценивать как общественно опасные деяния, за которые в проектируемой статье 172.4 УК РФ предусмотрено наказание до пяти лет, а если преступление совершено группой лиц, то вплоть до 10 лет лишения свободы".

Кроме Пискарева, авторами инициативы выступили депутаты фракции "Единая Россия" Эрнест Валеев и Антон Гетта.

Первая версия законопроекта была внесена группой депутатов Госдумы седьмого созыва в марте 2021 года, документом предусматривалось лишение свободы на срок до 12 лет. Профильный комитет Госдумы по государственному строительству и законодательству в заключении на законопроект отметил, что "совершенствование мер противодействия незаконной деятельности коллекторов представляется актуальным", но рекомендовал доработать инициативу. Так, комитет указал, что в настоящее время незаконные действия, направленные на возврат просроченной задолженности, могут быть квалифицированы по действующим статьям УК РФ, которые носят общий характер (ст. 119 "Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью", ст. 163 "Вымогательство", ст. 167 "Умышленные уничтожение или повреждение имущества", ст. 330 "Самоуправство"), "в связи с чем установление специальной ответственности требует обоснования в части необходимости введения предлагаемых санкций".

Также в профильном комитете отметили, что "требуется существенная доработка законопроекта в части уточнения диспозиции проектируемой статьи 172.4 УК РФ, поскольку неясно, кто будет являться субъектом преступления": лица, осуществляющие деятельность по возврату задолженности, или любое физическое лицо.

 

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев

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