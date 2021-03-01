В Домодедово задержали трех человек, нанятых жителем Турции для убийства жены в Сибири

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Сотрудники полиции задержали в аэропорту Домодедово (Москва) трех человек, обвиняемых в покушении на молодую женщину в городе Железногорске Красноярского края, убийство заказал ее муж - гражданин Турции, передает ТАСС. Об этом в понедельник журналистам сообщили в пресс-службе ГСУ СК по Красноярскому краю и Хакасии.

В середине февраля в следственные органы поступило сообщение о том, что в Железногорске трое напали на женщину и ранили ее ножом. Пострадавшая в тяжелом состоянии была госпитализирована, успев сообщить следователям информацию о том, что к нападению может быть причастен ее супруг, проживающий в Турции.

"Злоумышленники избавились от орудия преступления, выбросив нож в снег, после чего сразу же выехали в Красноярск, а оттуда на самолете прибыли в Москву, где в аэропорту Домодедово при попытке вылететь за границу были задержаны сотрудниками полиции. В ходе допроса обвиняемые дали признательные показания, рассказав о том, что заказ на убийство женщины поступил от ее супруга - гражданина Турецкой Республики. За исполнение убийства им было обещано денежное вознаграждение в зависимости от роли каждого в размере от $10 до 30 тыс.", - сообщили в СК.

В пресс-службе ГУ МВД по Красноярскому краю сообщили ТАСС, что полицейские установили, что в 2014 году пострадавшая вышла замуж за иностранного гражданина и уехала жить к нему на родину. Однако в 2018 году женщина с двумя малолетними детьми вернулась в Россию и проживала в Железногорске у родителей. Все это время ее муж требовал, чтобы она вернулась в его страну и угрожал ей расправой.

Задержаны 29-летний и 30-летний граждане Республики Казахстан и 39-летний гражданин Российской Федерации. В отношении обвиняемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

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