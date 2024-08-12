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В Чапаевске задержан подозреваемый в убийстве и изнасиловании двухлетней девочки

12 августа 2024 21:06
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Им оказался ранее неоднократно судимый сосед семьи ребёнка.

11 августа, вечером, бригадой скорой помощи в реанимационное отделение больницы Чапаевска  была доставлена двухлетняя девочка в бессознательном состоянии с многочисленными телесными повреждениями. Несмотря на проведенные реанимационные мероприятия, ребёнка спасти не удалось. Она от полученных повреждений скончалась.

Следственным отделом Чапаевска возбуждено уголовное дело по статьям "Убийство малолетнего с целью скрыть другое преступление, сопряжённое с изнасилованием" и "Изнасилование".

Благодаря своевременно проведённым следственным действиям и оперативным мероприятиям подозреваемый в совершении указанных преступлений был задержан в кратчайшие сроки. Им оказался ранее неоднократно судимый сосед семьи ребёнка.

По версии следствия, мужчина, воспользовавшись тем, что ребёнок остался во дворе частного жилого дома без присмотра на короткий промежуток времени, увёл девочку в соседний заброшенный дом, где совершил ее изнасилование и убийство.

В ближайшее время подозреваемому будет избрана мера пресечения и предъявлено обвинение. Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществляется сотрудниками ГУ МВД России по Самарской области, сообщает пресс-служба СУ СКР СО.

 

Фото:   пресс-служба СУ СКР СО

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