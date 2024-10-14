В Чапаевске 70-летний мужчина пытался заказать убийство знакомого

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Собранные следственным отделом Чапаевска доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора 70-летнему местному жителю. Он признан виновным по статье "Организация приготовления убийства", сообщает пресс-служба СУ СКР СО.

Установлено, что в октябре 2023 года пенсионер на почве личных неприязненных отношений к ранее знакомому 57-летнему мужчине принял решение организовать его убийство. Информация о том, что мужчина подыскивает исполнителя убийства, стала известна сотрудникам правоохранительных органов, в результате чего обстоятельства совершения преступления со злоумышленником обсуждались уже предполагаемым «исполнителем» преступления, действовавшим в рамках оперативно-розыскного мероприятия.

Осужденный передал «исполнителю» информацию, необходимую для совершения убийства, а также 50 тысяч рублей в качестве части денежного вознаграждения. 12 октября 2023 года мужчина получил сведения о совершенном убийстве в виде фотографий с инсценировкой преступления и передал «исполнителю» 60 тысяч рублей, из которых 50 тысяч рублей в качестве оставшейся части денежного вознаграждения и 10 тысяч рублей в качестве благодарности за оказанную услугу.

Его противоправные действия были пресечены сотрудниками подразделения уголовного розыска ГУ МВД СО.

Приговором суда мужчине назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 5 лет с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

Фото: СУ СКР СО