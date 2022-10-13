В аэропорту «Курумоч» таможенники выявили у пассажира незадекларированную стоматологическую продукцию

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Сотрудники таможенного поста Аэропорт Самара при проведении таможенного контроля у одного из авиапассажиров, прибывших рейсом Баку-Самара выявили незадекларированную коммерческую партию стоматологической продукции.

Среди личных вещей в багаже пассажира, перемещающегося «зеленым» коридором, таможенники обнаружили 396 пластиковых коробок, содержимым которых являлись стоматологические инструменты, а именно штифты и каналонаполнители. Стоимость продукции составила порядка 70 тысяч рублей.

По результатам таможенного досмотра установлено, что однородность и количество ввезённых товаров не позволяют отнести их к товарам, предназначенным для личного пользования. В соответствии с таможенным законодательством такие товары подлежат таможенному декларированию.

Начальник таможенного поста Аэропорт Самара Анатолий Законов: «За последнее время это уже второй случай попытки провоза незадекларированной продукции стоматологического назначения. Чуть ранее другой гражданин пытался ввезти из Таджикистана зубные имплантаты, в количестве 77 единиц».

По обоим случаям Самарской таможней возбуждено дело об административном правонарушении, сообщает пресс-служба Самарской таможни.

Фото: пресс-служба Самарской таможни