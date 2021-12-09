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Управление автомобилем с механикой грозит крупным штрафом водителям, которые сдавали на права на "автомат"

9 декабря 2021 21:47
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Самовольный переход на механику грозит штрафом до 15 тысяч рублей.

Управление автомобилем с механической коробкой передач грозит крупным штрафом водителям, которые сдавали на права на "автомат", написал в телеграм-канале руководитель "Пробок.нет" Александр Шумский, передает РИА Новости.

"Обучение на механику и автомат — достаточно разные программы. После обучения на автомат выдается водительское удостоверение, в котором в графе "особые отметки" будет стоять отметка "АТ"(автоматическая трансмиссия)", — объяснил он.

Автоэксперт подчеркнул, что тем, кто решил пересесть на машину с механической коробкой, придется заплатить от пяти до 15 тысяч рублей.

Согласно закону, напомнил Шумский, такое действие квалифицируют как "управление транспортным средством водителем, не имеющим права управления".

 

Фото:    pixabay

 

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