Управление автомобилем с механикой грозит крупным штрафом водителям, которые сдавали на права на "автомат"

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Управление автомобилем с механической коробкой передач грозит крупным штрафом водителям, которые сдавали на права на "автомат", написал в телеграм-канале руководитель "Пробок.нет" Александр Шумский, передает РИА Новости.

"Обучение на механику и автомат — достаточно разные программы. После обучения на автомат выдается водительское удостоверение, в котором в графе "особые отметки" будет стоять отметка "АТ"(автоматическая трансмиссия)", — объяснил он.

Автоэксперт подчеркнул, что тем, кто решил пересесть на машину с механической коробкой, придется заплатить от пяти до 15 тысяч рублей.

Согласно закону, напомнил Шумский, такое действие квалифицируют как "управление транспортным средством водителем, не имеющим права управления".

Фото: pixabay