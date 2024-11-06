Участницу конкурсов красоты задержали во Внуково при контрабанде драгоценностей

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Участнице мировых конкурсов красоты грозит до пяти лет колонии за контрабанду ювелирных изделий и уклонение от уплаты таможенных платежей. Об этом сообщает Федеральная таможенная служба (ФТС) России, передает РБК.

Как пишет ведомство, девушку задержали во Внуково с драгоценностями стоимостью 12 млн руб., когда она, прилетев из Ниццы, шла через «зеленый» коридор для пассажиров VIP-зала. Модель остановили и досмотрели таможенники. Они нашли часы Patek Philippe, два кольца и колье Cartier, которые по закону нужно декларировать. Девушка заявила, что вещи личные, поэтому она их не оформляла.

Экспертиза показала, что ювелирные изделия являются подлинными и изготовлены из сплава золота 750-й пробы, отмечает ФТС. Нарушительнице грозит возбуждение уголовных дел по ст. 226.1 Уголовного кодекса за контрабанду стратегически важных товаров и ст. 194 за уклонение от уплаты таможенных платежей.

ФТС имя модели не называет. По данным Mash, речь идет о «Мисс России — 2015» Софье Никитчук.

Фото: ФТС России