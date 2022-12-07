У тольяттинки при задержании обнаружили в предметах одежды 34 свертка с наркотиками

144

В декабре 2022 года сотрудниками Росгвардии в ходе патрулирования территории Автозаводского района была задержана тольяттинка, в предметах одежды которой обнаружено 34 свертка, с веществом, содержащем в своем составе наркотическое средство, общей массой около 15 граммов.

По версии следствия, подозреваемая планировала сбыть указанное вещество на территории Самарской области, однако довести свой преступный умысел до конца не смогла по независящим от нее обстоятельствам, так как была задержаны сотрудниками Росгвардии.

В настоящее время подозреваемая задержана, по уголовному делу проводится комплекс процессуальных действий, направленных на установление всех обстоятельств преступления, сообщает пресс-служба СУ СКР СО.

Фото: СУ СКР СО