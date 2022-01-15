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Если должник не погасит задолженность, иномарка будет реализована, а вырученные средства пойдут в счет оплаты долга за причинение морального вреда. 
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У самарца арестовали спорткар в счет неоплаченной задолженности

15 января 2022 15:55
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Если должник не погасит задолженность, иномарка будет реализована, а вырученные средства пойдут в счет оплаты долга за причинение морального вреда. 

Судебные приставы-исполнители арестовали у жителя Самары спорткар в счет компенсации морального вреда. 

В отделении судебных приставов Октябрьского района Самары в отношении жителя областной столицы возбуждено 4 исполнительных производства о взыскании морального вреда в пользу физических лиц и одной из страховых компаний.

Несмотря на то, что мужчина был осведомлен о мерах, которые могут быть к нему применены в соответствии с Федеральным законом «Об исполнительном производстве», он не выплатил денежные компенсации в установленный для добровольного исполнения срок. 

"Судебным приставом-исполнителем с целью проверки имущественного положения должника в регистрирующие органы были направлены запросы и установлено, что мужчине принадлежит машина марки «Chevrolet Camaro». Владельцу автомобиля вынесены  постановления о запрете на регистрационные действия в отношении транспортного средства и временном ограничении на выезд за пределы Российской Федерации. Однако данные меры не побудили мужчину оплатить задолженность", - рассказали в пресс-службе УФССП  СО. 

Судебный пристав-исполнитель составил акт описи и ареста транспортного средства. Теперь, если должник продолжит избегать погашения задолженности, иномарка будет реализована, а вырученные средства пойдут в счет оплаты долга за причинение морального вреда, передает пресс-служба УФССП России по Самарской области. 


 

Фото:   пресс-служба УФССП России по Самарской области

 

 

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