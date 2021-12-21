Трудовым мигрантам в РФ будут выдавать патенты с чипом с отпечатками пальцев

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Трудовым мигрантам в России с конца декабря начнут выдавать патенты с электронным носителем информации, содержащим сведения об их отпечатках пальцев и биометрических данных лица, соответствующий приказ подписал глава МВД Владимир Колокольцев, он опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Ранее сообщалось, что с 1 октября полицейские вправе депортировать иностранцев, которые находятся в России нелегально.

До этого в МВД заявили, что регистрация иностранных рабочих в электронных реестрах, как и их потенциальных работодателей, станет обязательным условием для работы в стране, передает Радио Маяк.