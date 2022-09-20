Тольяттинцу предъявлено обвинение в применении насилия в отношении сотрудника полиции

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Следственным отделом по Автозаводскому району города Тольятти местному жителю 2003 года рождения предъявлено обвинение по статье "Применение насилия, опасного для жизни или здоровья, в отношении представителя власти".

"По версии следствия, 10 сентября 2022 года в ночное время в ходе патрулирования улиц инспектором дорожно-патрульной службы был замечен автомобиль под управлением 19-летнего местного жителя, который проигнорировал требование об остановке. В результате погони водитель транспортного средства совершил дорожно-транспортное происшествие в районе одного из жилых домов, расположенных по улице Автостроителей города Тольятти, и остановился. Сотрудник полиции вышел из служебной машины, и, когда он направился в сторону автомобиля нарушителя, обвиняемый начал движение на автомобиле и совершил наезд на представителя власти. В результате сотрудник полиции получил множественные телесные повреждения", - сообщает пресс-служба СУ СКР СО.

Мужчина был задержан, судом по ходатайству следователя в отношении него избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.

Фото: СУ СКР СО