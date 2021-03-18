Тольяттинка за истязания своей дочери проведет 3 года 7 месяцев в исправительной колонии

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Собранные следственным отделом по Автозаводскому району города Тольятти доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора местной жительницы. Она признана виновной в совершении преступленийпо статьям "Истязание" и "Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего".

В период с октября 2018 года по июнь 2019 года злоумышленница ненадлежащим образом осуществляла свои родительские обязанности по отношению к своей дочери, 2016 года рождения, систематически наносила ей телесные повреждения, причиняя физическую боль и психические страдания.

Приговором суда женщине назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года 7 месяцев, с отбыванием в исправительной колонии общего режима.

Ранее, отец ребенка был осужден за совершение преступлений, предусмотренных п.п. «в, д» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство малолетнего, совершенное с особой жестокостью), п. «г» ч. 2 ст. 117 УК РФ (истязание в отношении несовершеннолетнего) к лишению свободы сроком на 19 лет, с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, передает пресс-служба СУ СК РФ СО.

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