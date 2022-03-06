Тольяттинец задержан за убийство сестры и покушение на других членов своей семьи

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Следственным отделом по Автозаводскому району города Тольятти возбуждено уголовное дело в отношении 30-летнего местного жителя, подозреваемого в совершении преступлений по статьям "Убийство" и "Покушение на убийство двух лиц".

6 марта, ночью, на лестничной площадке одного из подъездов многоквартирного дома в Тольятти обнаружено тело женщины 1985 года рождения с признаками насильственной смерти в виде множественных колото-резанных ранений.

Кроме того, в одной из квартир были обнаружены мужчина 1953 года рождения и женщина 1976 года рождения с множественными ножевыми ранениями. Они были госпитализированы.



По подозрению в совершении преступления был задержан 20-летний молодой человек, который пояснил, что пострадавшие и погибшая являются членами его семьи, мужчина – отцом, а женщины – сестрами.

Накануне вечером он вернулся домой пьяным. "На почве ссоры по бытовым причинам у него возник конфликт со старшей сестрой, в ходе которого он нанес ей несколько ударов ножом в область груди. Далее, молодой человек несколько раз ударил ножом отца, зашедшего в комнату, после чего, выходя из квартиры, на лестничной клетке встретился с младшей из сестёр и так же нанес ей не менее 20 ударов ножом и покинул место преступления. Женщина от полученных травм скончалась на месте№, - сообщили в пресс-службе СУ СКР СО.



В настоящее время молодой человек задержан. Расследование уголовного дела продолжается.

Фото: СУ СКР СО